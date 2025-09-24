कंपनी निर्देशिका
Ernst and Young
Ernst and Young Assistant Manager वेतन

Ernst and Young में मध्यक Assistant Manager मुआवजा in Pakistan पैकेज प्रति year कुल PKR 5.75M है। Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Ernst and Young
Assistant Manager
hidden
प्रति वर्ष कुल
PKR 5.75M
स्तर
hidden
मूल वेतन
PKR 5.24M
Stock (/yr)
PKR 0
बोनस
PKR 507K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ernst and Young?

PKR 44.93M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Ernst and Young in Pakistan में jobFamilies.Assistant Manager के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PKR 3,414,467 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ernst and Young में jobFamilies.Assistant Manager भूमिका in Pakistan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PKR 3,414,467 है।

