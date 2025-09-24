कंपनी निर्देशिका
Ernst and Young
Ernst and Young एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Ernst and Young में मध्यक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $49.6K है। Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Ernst and Young
Executive Assistant
Louisville, KY
प्रति वर्ष कुल
$49.6K
स्तर
L3
मूल वेतन
$49.6K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
7 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ernst and Young?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Ernst and Young in United States में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $68,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ernst and Young में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $49,583 है।

