Ericsson सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Ericsson में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹9.49M है। Ericsson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹9.49M
स्तर
L7
मूल वेतन
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹999K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
24 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ericsson?

₹13.98M

सामान्य प्रश्न

Ericsson in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹9,565,982 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ericsson में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹9,487,992 है।

