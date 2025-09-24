Ericsson सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Ericsson में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Sweden JS4 के लिए प्रति year SEK 425K से JS8 के लिए प्रति year SEK 942K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Sweden पैकेज कुल SEK 689K है। Ericsson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस JS4 ( प्रवेश स्तर ) SEK 425K SEK 425K SEK 0 SEK 0 JS5 SEK 524K SEK 511K SEK 10.1K SEK 2.9K JS6 SEK 651K SEK 639K SEK 7.1K SEK 5.6K JS7 SEK 695K SEK 694K SEK 807.7 SEK 0 देखें 2 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

