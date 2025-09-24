कंपनी निर्देशिका
Ericsson
Ericsson हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

Ericsson में हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in Sweden JS5 के लिए प्रति year SEK 482K से JS7 के लिए प्रति year SEK 718K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Sweden पैकेज कुल SEK 616K है। Ericsson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
देखें 2 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Ericsson?

शामिल पदनाम

एएसआईसी इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای हार्डवेयर इंजीनियर در Ericsson in Sweden برابر کل دستمزد سالانه SEK 909,897 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ericsson برای نقش हार्डवेयर इंजीनियर in Sweden برابر SEK 616,313 است.

अन्य संसाधन