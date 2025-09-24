Ericsson हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

Ericsson में हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in Sweden JS5 के लिए प्रति year SEK 482K से JS7 के लिए प्रति year SEK 718K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Sweden पैकेज कुल SEK 616K है। Ericsson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस JS4 SEK -- SEK -- SEK -- SEK -- JS5 SEK 482K SEK 482K SEK 0 SEK 0 JS6 SEK 910K SEK 910K SEK 0 SEK 0 JS7 SEK 718K SEK 718K SEK 0 SEK 0 देखें 2 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

