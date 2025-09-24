Ericsson हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

Ericsson में हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in Sweden JS5 के लिए प्रति year SEK 482K से JS7 के लिए प्रति year SEK 718K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Sweden पैकेज कुल SEK 616K है। Ericsson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
