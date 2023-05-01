Eptura वेतन

Eptura का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $104,957 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए $180,900 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Eptura. अंतिम अपडेट: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।