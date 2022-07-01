कंपनी निर्देशिका
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs वेतन

EPI-USE Labs का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $127,400 से उच्च स्तर पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए $190,045 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है EPI-USE Labs. अंतिम अपडेट: 11/20/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$127K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$190K
सामान्य प्रश्न

EPI-USE Labs में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सोल्यूशन आर्किटेक्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $190,045 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
EPI-USE Labs में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $158,723 है।

अन्य संसाधन

