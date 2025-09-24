Endava सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

कंपनी निर्देशिका
Endava
Endava में मध्यक सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in Romania पैकेज प्रति year कुल RON 299K है। Endava के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
प्रति वर्ष कुल
RON 299K
स्तर
Senior Solution Architect
मूल वेतन
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.5K
बोनस
RON 0
कंपनी में वर्ष
21 वर्ष
अनुभव के वर्ष
23 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Endava?

RON 714K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Endava in Romania में सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RON 433,837 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Endava में सोल्यूशन आर्किटेक्ट भूमिका in Romania के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RON 261,582 है।

