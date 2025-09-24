Endava सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Endava में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Romania Software Engineer के लिए प्रति year RON 91.1K से Principal Software Engineer के लिए प्रति year RON 356K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Romania पैकेज कुल RON 114K है। Endava के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) RON 91.1K RON 91.1K RON 0 RON 0 Senior Software Engineer RON 188K RON 186K RON 2.3K RON 0 Lead Software Engineer RON 213K RON 213K RON 0 RON 0 Principal Software Engineer RON 356K RON 339K RON 16.9K RON 0

नवीनतम वेतन सबमिशन

