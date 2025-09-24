Endava सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Endava में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Romania Software Engineer के लिए प्रति year RON 91.1K से Principal Software Engineer के लिए प्रति year RON 356K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Romania पैकेज कुल RON 114K है। Endava के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
