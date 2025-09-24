कंपनी निर्देशिका
Endava
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Endava सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Endava में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Romania Software Engineer के लिए प्रति year RON 91.1K से Principal Software Engineer के लिए प्रति year RON 356K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Romania पैकेज कुल RON 114K है।

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Endava?

शामिल पदनाम

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Endava in Romania sits at a yearly total compensation of RON 356,300. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Endava for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Romania is RON 113,819.

