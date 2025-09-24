Emplifi सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Emplifi में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Czech Republic पैकेज प्रति year कुल CZK 1.48M है। Emplifi के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
प्रति वर्ष कुल
CZK 1.48M
स्तर
-
मूल वेतन
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
बोनस
CZK 140K
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Emplifi?

CZK 3.49M

सामान्य प्रश्न

Emplifi in Czech Republic में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CZK 1,667,182 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Emplifi में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Czech Republic के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CZK 1,452,608 है।

