Elsevier सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Elsevier में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer 1 के लिए प्रति year $89.6K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $148K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $110K है। Elsevier के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
