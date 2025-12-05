कंपनी निर्देशिका
Elm Street Technology
Elm Street Technology सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Elm Street Technology में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $59.1K से $82.6K तक है। Elm Street Technology के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$64.1K - $77.6K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$59.1K$64.1K$77.6K$82.6K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Elm Street Technology?

सामान्य प्रश्न

Elm Street Technology in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $82,613 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Elm Street Technology में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $59,111 है।

