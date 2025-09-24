Ellucian सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Ellucian में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Mexico L1 के लिए प्रति year MX$352K है। मध्यक yearली मुआवजा in Mexico पैकेज कुल MX$356K है। Ellucian के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
