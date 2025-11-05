कंपनी निर्देशिका
EDF FR मैकेनिकल इंजीनियर वेतन Greater Paris Area में

EDF FR में मध्यक मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in Greater Paris Area पैकेज प्रति year कुल €42.6K है। EDF FR के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
प्रति वर्ष कुल
€42.6K
स्तर
L3
मूल वेतन
€37.1K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€5.5K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
सामान्य प्रश्न

EDF FR in Greater Paris Area में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €43,378 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
EDF FR में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in Greater Paris Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €42,550 है।

