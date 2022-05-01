कंपनी निर्देशिका
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines वेतन

Edelman Financial Engines का वेतन निम्न स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $113,430 से उच्च स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए $169,150 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Edelman Financial Engines. अंतिम अपडेट: 9/6/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $159K
डेटा एनालिस्ट
$113K
डेटा साइंटिस्ट
$169K

प्रोडक्ट मैनेजर
$114K
सामान्य प्रश्न

Edelman Financial Engines में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंटिस्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $169,150 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Edelman Financial Engines में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $136,484 है।

