Duck Creek Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन New York City Area में

Duck Creek Technologies में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $220K है। Duck Creek Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
प्रति वर्ष कुल
$220K
स्तर
-
मूल वेतन
$190K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$30K
कंपनी में वर्ष
17 वर्ष
अनुभव के वर्ष
17 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Duck Creek Technologies?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Duck Creek Technologies in New York City Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $227,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Duck Creek Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $220,000 है।

