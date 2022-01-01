कंपनी निर्देशिका
Dublin City University
Dublin City University वेतन

Dublin City University का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $60,770 से उच्च स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए $84,103 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Dublin City University. अंतिम अपडेट: 11/23/2025

Don't get lowballed
डेटा साइंटिस्ट
$84.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$60.8K
सामान्य प्रश्न

Dublin City University में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंटिस्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $84,103 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Dublin City University में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $72,436 है।

