Druva सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Druva में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Staff Software Engineer के लिए प्रति year ₹2.59M से Principal Software Engineer के लिए प्रति year ₹6.68M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹4.59M है। Druva के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
