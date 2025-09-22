कंपनी निर्देशिका
Druva
Druva सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Druva में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Staff Software Engineer के लिए प्रति year ₹2.59M से Principal Software Engineer के लिए प्रति year ₹6.68M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹4.59M है। Druva के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
देखें 2 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन

इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Druva?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un सॉफ्टवेयर इंजीनियर en Druva in India está en una compensación total anual de ₹7,183,110. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Druva para el puesto de सॉफ्टवेयर इंजीनियर in India es ₹4,075,959.

