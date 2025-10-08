Dropbox सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Dropbox में सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States IC3 के लिए प्रति year $357K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $290K है। Dropbox के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
IC1
Software Engineer (SWE)(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$357K
$209K
$128K
$21.3K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 3 अधिक स्तर
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Dropbox में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Dropbox in United States में सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $462,100 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Dropbox में सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $285,000 है।

