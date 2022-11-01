कंपनी निर्देशिका
Draup
Draup वेतन

Draup का वेतन कम-अंत में में एक लेखाकार के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $2,289 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $21,689 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Draup. अंतिम अपडेट: 8/18/2025

$160K

प्रबंधन परामर्शदाता
Median $9.6K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $21.7K
लेखाकार
$2.3K

व्यवसाय विश्लेषक
$14.1K
व्यवसाय विकास
$3.8K
डेटा विश्लेषक
$3.8K
मानव संसाधन
$3.1K
विपणन
$3.8K
उद्यम पूंजीपति
$8.1K

विश्लेषक

The highest paying role reported at Draup is सॉफ्टवेयर इंजीनियर with a yearly total compensation of $21,689. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Draup is $3,798.

