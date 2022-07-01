कंपनी निर्देशिका
Drata वेतन

Drata का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $101,584 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $242,676 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Drata. अंतिम अपडेट: 9/9/2025

$160K

ह्यूमन रिसोर्सेज
$188K
मार्केटिंग
$173K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$139K

प्रोजेक्ट मैनेजर
$140K
सेल्स
$102K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$243K
सामान्य प्रश्न

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Drata ni सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $242,676. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Drata ni $156,770.

