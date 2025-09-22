DP World सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

DP World में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India SDE के लिए प्रति year ₹2.21M से Group SDE 2 के लिए प्रति year ₹4.97M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹4.08M है। DP World के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
