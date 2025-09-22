DP World प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
DP World
DP World में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹6.78M है। DP World के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹6.78M
स्तर
Senior
मूल वेतन
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹997K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं DP World?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

El paquete salarial más alto reportado para un प्रोडक्ट मैनेजर en DP World in India tiene una compensación total anual de ₹11,170,115. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DP World para el puesto de प्रोडक्ट मैनेजर in India es ₹6,543,810.

