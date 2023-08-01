कंपनी निर्देशिका
DP World
DP World वेतन

DP World का वेतन कम-अंत में में एक ग्राहक सेवा परिचालन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $22,984 से लेकर उच्च-अंत में में एक तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक के लिए $108,463 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है DP World. अंतिम अपडेट: 8/18/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $77.8K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $78.9K

ग्राहक सेवा परिचालन
$23K
डेटा विश्लेषक
$46.6K
औद्योगिक डिजाइनर
$81.6K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$37.3K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$108K
तकनीकी लेखक
$41.4K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

DP World में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $108,463 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
DP World में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $51,808 है।

अन्य संसाधन