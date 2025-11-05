कंपनी निर्देशिका
Dotdash Meredith
  • Greater Toronto Area

Dotdash Meredith सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Toronto Area में

Dotdash Meredith में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज प्रति year कुल CA$120K है। Dotdash Meredith के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Dotdash Meredith
Data Engineer
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$120K
स्तर
Software Engineer 2
मूल वेतन
CA$120K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Dotdash Meredith?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Dotdash Meredith in Greater Toronto Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$124,846 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Dotdash Meredith में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Toronto Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$115,889 है।

अन्य संसाधन