Dotdash Meredith सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Seattle Area में

Dotdash Meredith में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Seattle Area पैकेज प्रति year कुल $150K है। Dotdash Meredith के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Dotdash Meredith
Senior Software Engineer I
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$150K
स्तर
S1
मूल वेतन
$150K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
8 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Dotdash Meredith?
नवीनतम वेतन सबमिशन
बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Dotdash Meredith in Greater Seattle Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $194,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Dotdash Meredith में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Seattle Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $150,125 है।

