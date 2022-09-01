कंपनी निर्देशिका
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith वेतन

Dotdash Meredith का वेतन कम-अंत में में एक साइबर सुरक्षा विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $80,400 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए $162,180 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Dotdash Meredith. अंतिम अपडेट: 8/18/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $144K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $145K
विपणन
$141K

विपणन परिचालन
$141K
उत्पाद डिजाइनर
$162K
परियोजना प्रबंधक
$126K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$80.4K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$123K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Dotdash Meredith में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद डिजाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $162,180 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Dotdash Meredith में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $140,700 है।

