कंपनी निर्देशिका
Domino Data Lab
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Domino Data Lab वेतन

Domino Data Lab का वेतन निम्न स्तर पर टेक्निकल राइटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $165,825 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $497,376 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Domino Data Lab. अंतिम अपडेट: 10/14/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $208K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $240K
डेटा साइंटिस्ट
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$229K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$191K
रिक्रूटर
$229K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$497K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$171K
टेक्निकल राइटर
$166K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Domino Data Lab में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Domino Data Lab में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $497,376 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Domino Data Lab में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $228,850 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Domino Data Lab के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • TrustArc
  • DomainTools
  • BlueVoyant
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन