Dolby Laboratories वेतन

Dolby Laboratories का वेतन कम-अंत में में एक मानव संसाधन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $87,720 से लेकर उच्च-अंत में में एक व्यवसाय परिचालन प्रबंधक के लिए $537,300 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Dolby Laboratories. अंतिम अपडेट: 8/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

अनुसंधान वैज्ञानिक

उत्पाद प्रबंधक
P3 $208K
P4 $265K
व्यवसाय परिचालन प्रबंधक
$537K

व्यवसाय विकास
$400K
डेटा वैज्ञानिक
$299K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$122K
वित्तीय विश्लेषक
$249K
हार्डवेयर इंजीनियर
$188K
मानव संसाधन
$87.7K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$250K
विपणन
$292K
विपणन परिचालन
$381K
उत्पाद डिजाइनर
$183K
परियोजना प्रबंधक
$116K
बिक्री
$151K
बिक्री इंजीनियर
$208K
समाधान वास्तुकार
$138K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$152K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Dolby Laboratories में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Dolby Laboratories में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका व्यवसाय परिचालन प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $537,300 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Dolby Laboratories में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $208,158 है।

अन्य संसाधन