Dojo वेतन

Dojo का वेतन कम-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $66,060 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $154,726 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Dojo. अंतिम अपडेट: 8/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $129K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $155K
डेटा वैज्ञानिक
$89.8K

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$66.1K
उत्पाद डिजाइनर
$107K
उत्पाद प्रबंधक
$117K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

El puesto con el salario más alto reportado en Dojo es सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक con una compensación total anual de $154,726. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Dojo es $111,917.

