कंपनी निर्देशिका
Docket
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Docket वेतन

Docket का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $29,039 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $69,301 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Docket. अंतिम अपडेट: 9/12/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$29K
प्रोडक्ट मैनेजर
$39.8K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Docket ni सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $69,301. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Docket ni $39,800.

फीचर्ड जॉब्स

    Docket के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Uber
  • Databricks
  • Spotify
  • Intuit
  • Snap
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन