d.light वेतन

d.light का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $50,799 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है d.light . अंतिम अपडेट: 9/10/2025