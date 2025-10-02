कंपनी निर्देशिका
Disney
प्रोडक्ट मैनेजर स्तर

P6

में स्तर Disney

  1. P2Product Manager 1
  2. P3Product Manager 2
  3. P4Senior Product Manager
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
$408,833
मूल वेतन
$226,000
स्टॉक अनुदान ()
$104,333
बोनस
$78,500

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
अन्य संसाधन