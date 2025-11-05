कंपनी निर्देशिका
Direct Line Group
Direct Line Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater London Area में

Direct Line Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater London Area पैकेज प्रति year कुल £55K है। Direct Line Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£55K
स्तर
L3
मूल वेतन
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
बोनस
£3.1K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Direct Line Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
सामान्य प्रश्न

Direct Line Group in Greater London Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £72,857 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Direct Line Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater London Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £52,891 है।

