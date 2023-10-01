Digital Workforce में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका मैनेजमेंट कंसल्टेंट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $132,640 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Digital Workforce के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है?
Digital Workforce में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $132,640 है।
Digital Workforce वेतन
जॉब टाइटल
मीडियन कुल वेतन
Management Consultant Salary
$132,640
फीचर्ड जॉब्स
Digital Workforce के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली