Digital Infuzion सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Northern Virginia Washington DC में

Digital Infuzion में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Northern Virginia Washington DC पैकेज प्रति year कुल $90K है। Digital Infuzion के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Digital Infuzion
Software Engineer
Rockville, MD
प्रति वर्ष कुल
$90K
स्तर
-
मूल वेतन
$90K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
सामान्य प्रश्न

Digital Infuzion in Northern Virginia Washington DC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $148,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Digital Infuzion में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Northern Virginia Washington DC के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $90,000 है।

