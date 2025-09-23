कंपनी निर्देशिका
Digital Infuzion
Digital Infuzion सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Digital Infuzion में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $90K है। Digital Infuzion के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत पैकेज
company icon
Digital Infuzion
Software Engineer
Rockville, MD
प्रति वर्ष कुल
$90K
स्तर
-
मूल वेतन
$90K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Digital Infuzion?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Digital Infuzion in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $148,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Digital Infuzion में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $90,000 है।

अन्य संसाधन