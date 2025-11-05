कंपनी निर्देशिका
Devoteam
Devoteam सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Amsterdam Area में

Devoteam में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Amsterdam Area पैकेज प्रति year कुल €59.6K है। Devoteam के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Devoteam
DevOps Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
प्रति वर्ष कुल
€59.6K
स्तर
hidden
मूल वेतन
€56.6K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€3K
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Devoteam?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Devoteam in Greater Amsterdam Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €91,631 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Devoteam में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Amsterdam Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €60,422 है।

अन्य संसाधन