Deutsche Telekom सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Hungary में

Deutsche Telekom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Hungary Software Engineer के लिए प्रति year HUF 12.92M से Senior Software Engineer के लिए प्रति year HUF 19.62M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Hungary पैकेज कुल HUF 12.42M है। Deutsche Telekom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
