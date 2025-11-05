कंपनी निर्देशिका
Deutsche Telekom
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Deutsche Telekom सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Hungary में

Deutsche Telekom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Hungary Software Engineer के लिए प्रति year HUF 12.92M से Senior Software Engineer के लिए प्रति year HUF 19.62M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Hungary पैकेज कुल HUF 12.42M है। Deutsche Telekom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
देखें 1 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Deutsche Telekom?

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Deutsche Telekom in Hungary में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज HUF 22,558,597 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Deutsche Telekom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Hungary के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा HUF 12,809,942 है।

अन्य संसाधन