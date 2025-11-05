Deutsche Telekom सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greece में

Deutsche Telekom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greece Software Engineer के लिए प्रति year €35.6K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year €26.2K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greece पैकेज कुल €29.2K है। Deutsche Telekom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
