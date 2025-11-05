कंपनी निर्देशिका
Deutsche Telekom
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Germany

Deutsche Telekom सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Germany में

Deutsche Telekom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Germany Junior Software Engineer के लिए प्रति year €41.1K से Principal Software Engineer के लिए प्रति year €131K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Germany पैकेज कुल €66.5K है। Deutsche Telekom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
देखें 1 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Deutsche Telekom?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Deutsche Telekom in Germany में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €130,965 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Deutsche Telekom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Germany के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €66,503 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Deutsche Telekom के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • BT
  • Singtel
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन