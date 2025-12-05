कंपनी निर्देशिका
DePaul University
DePaul University मार्केटिंग वेतन

DePaul University में औसत मार्केटिंग कुल मुआवजा in United States प्रति year $45.1K से $61.5K तक है। DePaul University के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$48.2K - $58.3K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$45.1K$48.2K$58.3K$61.5K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं DePaul University?

सामान्य प्रश्न

DePaul University in United States में मार्केटिंग के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $61,480 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
DePaul University में मार्केटिंग भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $45,050 है।

अन्य संसाधन

