Department of Veterans Affairs सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Department of Veterans Affairs में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $133K से $181K तक है। Department of Veterans Affairs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$142K - $172K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$133K$142K$172K$181K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Department of Veterans Affairs?

सामान्य प्रश्न

Department of Veterans Affairs in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $180,881 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Department of Veterans Affairs में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $132,542 है।

