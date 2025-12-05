कंपनी निर्देशिका
Department of Veterans Affairs
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Department of Veterans Affairs प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Department of Veterans Affairs में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in United States प्रति year $133K से $189K तक है। Department of Veterans Affairs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$150K - $171K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$133K$150K$171K$189K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Department of Veterans Affairs?

सामान्य प्रश्न

Department of Veterans Affairs in United States में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $188,800 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Department of Veterans Affairs में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $132,800 है।

अन्य संसाधन

