DeNA साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

DeNA में औसत साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट कुल मुआवजा प्रति year ¥4.23M से ¥5.91M तक है। DeNA के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा $30.8K - $37.3K Japan सामान्य रेंज संभावित रेंज $28.4K $30.8K $37.3K $39.7K सामान्य रेंज संभावित रेंज

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है DeNA ?