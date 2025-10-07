कंपनी निर्देशिका
Deloitte
Deloitte फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dublin Area में

Deloitte में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dublin Area L1 के लिए प्रति year €31.7K से L3 के लिए प्रति year €72.9K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dublin Area पैकेज कुल €66.8K है। Deloitte के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
Analyst(प्रवेश स्तर)
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
Consultant
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
Senior Consultant
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Deloitte में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Deloitte in Greater Dublin Area में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €100,695 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Deloitte में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Dublin Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €61,497 है।

