Deloitte फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dallas Area में

Deloitte में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dallas Area L2 के लिए प्रति year $107K से L3 के लिए प्रति year $128K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज कुल $106K है। Deloitte के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
Analyst(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Consultant
$107K
$105K
$0
$1.7K
L3
Senior Consultant
$128K
$120K
$0
$7.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Deloitte में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Deloitte in Greater Dallas Area में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $145,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Deloitte में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Dallas Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $110,000 है।

