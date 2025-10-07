Deloitte बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Portugal में

Deloitte में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Portugal L1 के लिए प्रति year €16.8K से L3 के लिए प्रति year €25.7K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Portugal पैकेज कुल €15.7K है। Deloitte के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
€16.8K
€16.8K
€0
€0
L2
€23.2K
€23.2K
€0
€0
L3
€25.7K
€22.4K
€0
€3.3K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Deloitte में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)