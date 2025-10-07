कंपनी निर्देशिका
Deloitte
Deloitte Health Informatics वेतन

Deloitte में Health Informatics मुआवजा in United States L3 के लिए प्रति year $143K से L5 के लिए प्रति year $219K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $150K है। Deloitte के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Consultant
$143K
$139K
$0
$3.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Deloitte में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Deloitte in United States में Health Informatics के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $295,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Deloitte में Health Informatics भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $150,000 है।

