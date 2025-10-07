कंपनी निर्देशिका
Deloitte Tax Accountant वेतन New York City Area में

Deloitte में Tax Accountant मुआवजा in New York City Area L1 के लिए प्रति year $85K से L3 के लिए प्रति year $113K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $88K है। Deloitte के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
$85K
$85K
$0
$0
L2
$90.1K
$88.3K
$0
$1.8K
L3
$113K
$108K
$0
$5.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Deloitte में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Deloitte in New York City Area में Tax Accountant के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $128,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Deloitte में Tax Accountant भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $98,200 है।

